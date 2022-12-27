Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 103 тисячі

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 103 220 (+620) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3016 (+0),



бойових броньованих машин ‒ 6024 (+7),



артилерійських систем – 1998 (+2),



РСЗВ – 418 (+0),



засобів ППО ‒ 212 (+0),



літаків – 283 (+0),



гелікоптерів – 267 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0),



крилатих ракет ‒ 653 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4652 (+5),



спеціальної техніки ‒ 179 (+1).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Ракетні війська уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника.