Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 103 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 103 220 осіб та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.12 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 103 220 (+620) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3016 (+0),
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- бойових броньованих машин ‒ 6024 (+7),
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- артилерійських систем – 1998 (+2),
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- РСЗВ – 418 (+0),
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- засобів ППО ‒ 212 (+0),
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- літаків – 283 (+0),
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- гелікоптерів – 267 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0),
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- крилатих ракет ‒ 653 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4652 (+5),
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- спеціальної техніки ‒ 179 (+1).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Ракетні війська уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника.