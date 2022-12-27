Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 103 тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 103 220 человек и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.12 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 103 220 (+620) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 3016 (+0),
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- боевых бронированных машин ‒ 6024 (+7),
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- артиллерийских систем – 1998 (+2),
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- РСЗО – 418 (+0),
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- средств ПВО ‒ 212 (+0),
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- самолетов – 283 (+0),
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- вертолетов – 267 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0),
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- крылатых ракет ‒ 653 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4652 (+5),
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- специальной техники – 179 (+1).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Ракетные войска поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника.