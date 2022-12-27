Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 103 тысячи

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.12 ориентировочно составляли:



личного состава – около 103 220 (+620) человек ликвидировано,



танков ‒ 3016 (+0),



боевых бронированных машин ‒ 6024 (+7),



артиллерийских систем – 1998 (+2),



РСЗО – 418 (+0),



средств ПВО ‒ 212 (+0),



самолетов – 283 (+0),



вертолетов – 267 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0),



крылатых ракет ‒ 653 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4652 (+5),



специальной техники – 179 (+1).



"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Ракетные войска поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника.