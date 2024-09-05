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Олег Гуляк призначений в.о. гендиректора Укроборонпрому

Олег Гуляк призначений в.о. гендиректора Укроборонпрому

Київ • УНН

 • 19532 перегляди

Наглядова рада Укроборонпрому призначила Олега Гуляка тимчасово виконуючим обов'язки гендиректора. Гуляк має багаторічний військовий досвід і раніше працював командувачем Сил логістики ЗСУ.

Тимчасово виконуючим обов’язки генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" (Укроборонпром) призначили Олега Гуляка, передає УНН.

"Наглядовою радою... прийнято рішення про призначення тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Ним став Олег Гуляк, який з 1 липня 2024 року працював радником генерального директора з питань військового співробітництва Укроборонпрому, зміцнюючи зв’язки компанії із Силами оборони", - йдеться у повідомленні.

Олег Гуляк у Збройних Силах України з 1993 року. Розпочинав свою військову кар’єру на посаді заступника командира розвідувальної роти аеромобільної дивізії. Учасник російсько-української війни. У 2021 - 2024 роках - командувач Сил логістики Збройних Сил України.

Його багаторічний військовий досвід та управлінські якості наразі є незамінними для вирішення тих задач, які стоять перед Укроборонпромом.

"В той же час в найкоротші терміни Наглядовою радою буде оголошено підбір на посаду генерального директора Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість"", - зазначено у повідомленні.

Додамо

Як повідомили у компанії, 4 вересня Наглядова рада Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" прийняла рішення про припинення повноважень генерального директора Укроборонпрому Германа Сметаніна. Він продовжить працювати в інтересах України та розвитку оборонно-промислового комплексу на іншій посаді.

Германа Сметаніна призначили на посаду очільника Мінстратегпрому05.09.24, 16:52 • 13477 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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