Олег Гуляк назначен и.о. гендиректора Укроборонпрома

Временно исполняющим обязанности генерального директора Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» (Укроборонпром) назначили Олега Гуляка, передает УНН.

«Наблюдательным советом... принято решение о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность». Им стал Олег Гуляк, который с 1 июля 2024 года работал советником генерального директора по вопросам военного сотрудничества Укроборонпрома, укрепляя связи компании с Силами обороны», - говорится в сообщении.

Олег Гуляк в Вооруженных Силах Украины с 1993 года. Начинал свою военную карьеру в должности заместителя командира разведывательной роты аэромобильной дивизии. Участник российско-украинской войны. В 2021 - 2024 годах - командующий Сил логистики Вооруженных Сил Украины.

Его многолетний военный опыт и управленческие качества сейчас незаменимы для решения тех задач, которые стоят перед Укроборонпромом.

«В то же время в кратчайшие сроки Наблюдательным советом будет объявлен подбор на должность генерального директора Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность»», - говорится в сообщении.

Добавим

Как сообщили в компании, 4 сентября Наблюдательный совет Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» принял решение о прекращении полномочий генерального директора Укроборонпрома Германа Сметанина. Он продолжит работать в интересах Украины и развития оборонно-промышленного комплекса на другой должности.

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