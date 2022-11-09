Окупаційний "МОЗ Херсонської області" заявив, що офіційної інформації про загибель стремоусова немає

Цитата

"… кирило стремоусов потрапив у ДТП, інформація про його стан з'ясовується. На місце події виїхала бригада швидкої допомоги. Інформація про його загибель не є офіційною. Як тільки лікарі оцінять його стан, ми надамо відомості", - сказав він.

Доповнення

Російське видання Readovka повідомляло, що так званий "заступник" псевдоголови Херсонської області кирило стремоусов загинув у ДТП.

Нагадаємо

Колаборант кирило стремоусов потрапив у "чорний список" ЄС.

11 травня повідомляли, що у тимчасово захопленому Херсоні партизани оголосили "полювання" на зрадника України стремоусова.