Окупаційний "МОЗ Херсонської області" заявив, що офіційної інформації про загибель стремоусова немає
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Лікарі працюють на місці аварії за участю так званого "заступника" псевдоголови Херсонської області кирила стремоусова, офіційної інформації про загибель немає. Про це стверджує так званий "міністр охорони здоров'я Херсонської області" Вадим Ільмієв, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Цитата
"… кирило стремоусов потрапив у ДТП, інформація про його стан з'ясовується. На місце події виїхала бригада швидкої допомоги. Інформація про його загибель не є офіційною. Як тільки лікарі оцінять його стан, ми надамо відомості", - сказав він.
Доповнення
Російське видання Readovka повідомляло, що так званий "заступник" псевдоголови Херсонської області кирило стремоусов загинув у ДТП.
Нагадаємо
Колаборант кирило стремоусов потрапив у "чорний список" ЄС.
11 травня повідомляли, що у тимчасово захопленому Херсоні партизани оголосили "полювання" на зрадника України стремоусова.