Оккупационный "Минздрав Херсонской области" заявил, что официальной информации о гибели стремоусова нет

Цитата

"… кирилл стремоусов попал в ДТП, информация о его состоянии выясняется. На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние, мы предоставим сведения", - сказал он.

Дополнение

Российское издание Readovka сообщало, что так называемый "заместитель" псевдоголовы Херсонской области кирилл стремоусов погиб в ДТП.

Напомним

Коллаборант кирилл стремоусов попал в "черный список" ЕС.

11 мая сообщали, что во временно захваченном Херсоне партизаны объявили "охоту" на предателя Украины стремоусова.