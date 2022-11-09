Оккупационный "Минздрав Херсонской области" заявил, что официальной информации о гибели стремоусова нет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Врачи работают на месте аварии с участием так называемого "заместителя" псевдоголовы Херсонской области кирилла стремоусова, официальной информации о гибели нет. Об этом утверждает так называемый "министр здравоохранения Херсонской области" Вадим Ильмиев, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
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"… кирилл стремоусов попал в ДТП, информация о его состоянии выясняется. На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние, мы предоставим сведения", - сказал он.
Дополнение
Российское издание Readovka сообщало, что так называемый "заместитель" псевдоголовы Херсонской области кирилл стремоусов погиб в ДТП.
Напомним
Коллаборант кирилл стремоусов попал в "черный список" ЕС.
11 мая сообщали, что во временно захваченном Херсоне партизаны объявили "охоту" на предателя Украины стремоусова.