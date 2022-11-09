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Окупаційне "МОЗ Херсонської області" підтвердило загибель стремоусова

Окупаційне "МОЗ Херсонської області" підтвердило загибель стремоусова

Київ • УНН

 • 324911 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Окупаційне "МОЗ Херсонської області" підтвердило загибель так званого "заступника" псевдоголови Херсонської області кирила стремоусова внаслідок ДТП. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Цитата

«МОЗ Херсонської області підтвердило загибель стремоусова внаслідок ДТП за участю трьох машин», - йдеться у повідомленні.

Окупаційне "МОЗ Херсонської області" як пише ТАРС повідомило, що в ДТП зі стремоусовим постраждали двоє людей, їм надається необхідна допомога.

"Внаслідок зіткнення трьох машин кирило загинув, ще двоє учасників ДТП постраждали", - йдеться в повідомленні.

Крім того, росЗМІ з посиланням на джерело повідомляють, що винуватцем ДТП, в якому загинув стремоусов, імовірно, став водій вантажівки, який здійснив небезпечний маневр.

За словами джерела, водій стремоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення.

Кореспондент РИА Новости передає, що позашляховик стремоусова сильно пошкоджений: бронекапсулу відірвало від шасі.

Доповнення

Російське видання Readovka повідомляло, що так званий "заступник" псевдоголови Херсонської області кирило стремоусов загинув у ДТП.

Раніше окупаційний "МОЗ Херсонської області" заявляв, що офіційної інформації про загибель стремоусова немає.

Українські Національні Новини

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