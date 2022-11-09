Окупаційне "МОЗ Херсонської області" підтвердило загибель стремоусова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Окупаційне "МОЗ Херсонської області" підтвердило загибель так званого "заступника" псевдоголови Херсонської області кирила стремоусова внаслідок ДТП. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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«МОЗ Херсонської області підтвердило загибель стремоусова внаслідок ДТП за участю трьох машин», - йдеться у повідомленні.
Окупаційне "МОЗ Херсонської області" як пише ТАРС повідомило, що в ДТП зі стремоусовим постраждали двоє людей, їм надається необхідна допомога.
"Внаслідок зіткнення трьох машин кирило загинув, ще двоє учасників ДТП постраждали", - йдеться в повідомленні.
Крім того, росЗМІ з посиланням на джерело повідомляють, що винуватцем ДТП, в якому загинув стремоусов, імовірно, став водій вантажівки, який здійснив небезпечний маневр.
За словами джерела, водій стремоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення.
Кореспондент РИА Новости передає, що позашляховик стремоусова сильно пошкоджений: бронекапсулу відірвало від шасі.
Доповнення
Російське видання Readovka повідомляло, що так званий "заступник" псевдоголови Херсонської області кирило стремоусов загинув у ДТП.
Раніше окупаційний "МОЗ Херсонської області" заявляв, що офіційної інформації про загибель стремоусова немає.