Оккупационный "Минздрав Херсонской области" подтвердил гибель стремоусова
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Оккупационный "Минздрав Херсонской области" подтвердил гибель так называемого "заместителя" псевдоголовы Херсонской области кирилла стремоусова в результате ДТП. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
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«Минздрав Херсонской области подтвердил гибель стремоусова в результате ДТП с участием трех машин», - говориться в сообщении.
Оккупационный "Минздрав Херсонской области" как пишет ТАСС сообщил, что в ДТП со стремоусовым пострадали два человека, им оказывается необходимая помощь.
"В результате столкновения трех машин кирилл погиб, еще два участника ДТП пострадали", - говорится в сообщении.
Кроме того, росСМИ со ссылкой на источник сообщают, что виновником ДТП, в котором погиб стремоусов, предположительно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр.
По словам источника, водитель стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.
Корреспондент РИА Новости передает, что внедорожник Стремоусова сильно поврежден: бронекапсулу оторвало от шасси.
Дополнение
Российское издание Readovka сообщало, что так называемый "заместитель" псевдоголовы Херсонской области кирилл стремоусов погиб в ДТП.
Ранее оккупационный "Минздрав Херсонской области" заявлял, что официальной информации о гибели стремоусова нет.