Окупанти запустили "шахеди" із Приморсько-Ахтарська: чотири області України під загрозою атаки
Київ • УНН
Повітряні сили зафіксували запуск БПЛА "Shahed" з Приморсько-Ахтарська, попередивши про потенційну загрозу для українських регіонах.
У Повітряних силах зафіксували запуски "шахедів" з російського Приморсько-Ахтарська, передає УНН.
Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморсько-Ахтарська. У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!
Крім того у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Повітряні сили: два "шахеди" вночі збили на Хмельниччині та Миколаївщині06.01.24, 09:19 • 28384 перегляди