Окупанти вивезли 49 українських дітей до липецька під виглядом освітньої програми - ЦНС
Київ • УНН
49 українських школярів з Херсонщини вивезли до Липецька під виглядом освітньої програми. Діти беруть участь у "майстер-класах" та лекціях, що має на меті їх асиміляцію.
49 українських школярів з тимчасово окупованої Херсонщини вивезли до Липецька, рф. Це відбулося під виглядом освітньої програми. Про це повідомляє Центр національного спротив, пише УНН.
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На тимчасово окупованій Херсонщині 49 українських школярів вивезли до Липецька (рф) під виглядом освітньої програми. Діти з 16 сіл та кількох міст області беруть участь у "майстер-класах", концертах і лекціях у місцевому педуніверситеті.
Усе це відбувається під патронатом "мінпросвєщєнія рф" та путінського "двіженія пєрвих". Головна мета — асиміляція українських дітей, їх "перепрошивка" під російську ідентичність
Нагадаємо
На тимчасово окуповані території України прибули сотні пропагандистів з рф, які працюватимуть у дитячих таборах. Їхня мета – знищення самоідентифікації українських дітей через пропагандистські лекції та нав'язування російських ідеологем.
Раніше на тимчасово окупованих територіях росіяни примусово звезли школярів з українських шкіл на псевдоісторичний форум "Александровський стяг", де нав’язували "велич рф" та викривлену історію.