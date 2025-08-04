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Окупанти вивезли 49 українських дітей до липецька під виглядом освітньої програми - ЦНС

Київ • УНН

 • 58 перегляди

49 українських школярів з Херсонщини вивезли до Липецька під виглядом освітньої програми. Діти беруть участь у "майстер-класах" та лекціях, що має на меті їх асиміляцію.

Окупанти вивезли 49 українських дітей до липецька під виглядом освітньої програми - ЦНС

49 українських школярів з тимчасово окупованої Херсонщини вивезли до Липецька, рф. Це відбулося під виглядом освітньої програми. Про це повідомляє Центр національного спротив, пише УНН.

Деталі

На тимчасово окупованій Херсонщині 49 українських школярів вивезли до Липецька (рф) під виглядом освітньої програми. Діти з 16 сіл та кількох міст області беруть участь у "майстер-класах", концертах і лекціях у місцевому педуніверситеті.

Усе це відбувається під патронатом "мінпросвєщєнія рф" та путінського "двіженія пєрвих". Головна мета — асиміляція українських дітей, їх "перепрошивка" під російську ідентичність

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

На тимчасово окуповані території України прибули сотні пропагандистів з рф, які працюватимуть у дитячих таборах. Їхня мета – знищення самоідентифікації українських дітей через пропагандистські лекції та нав'язування російських ідеологем.

Раніше на тимчасово окупованих територіях росіяни примусово звезли школярів з українських шкіл на псевдоісторичний форум "Александровський стяг", де нав’язували "велич рф" та викривлену історію.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Херсонська область