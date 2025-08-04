Окупанти вивезли 49 українських дітей до липецька під виглядом освітньої програми - ЦНС

49 українських школярів з тимчасово окупованої Херсонщини вивезли до Липецька, рф. Це відбулося під виглядом освітньої програми. Про це повідомляє Центр національного спротив, пише УНН.

На тимчасово окупованій Херсонщині 49 українських школярів вивезли до Липецька (рф) під виглядом освітньої програми. Діти з 16 сіл та кількох міст області беруть участь у "майстер-класах", концертах і лекціях у місцевому педуніверситеті.

Усе це відбувається під патронатом "мінпросвєщєнія рф" та путінського "двіженія пєрвих". Головна мета — асиміляція українських дітей, їх "перепрошивка" під російську ідентичність