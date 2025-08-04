Оккупанты вывезли 49 украинских детей в липецк под видом образовательной программы - ЦНС
Киев • УНН
49 украинских школьников из Херсонской области вывезли в липецк под видом образовательной программы. Дети участвуют в "мастер-классах" и лекциях, что имеет целью их ассимиляцию.
49 украинских школьников из временно оккупированной Херсонщины вывезли в липецк, рф. Это произошло под видом образовательной программы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
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На временно оккупированной Херсонщине 49 украинских школьников вывезли в липецк (рф) под видом образовательной программы. Дети из 16 сел и нескольких городов области участвуют в "мастер-классах", концертах и лекциях в местном педуниверситете.
Все это происходит под патронатом "минпросвещения рф" и путинского "движения первых". Главная цель — ассимиляция украинских детей, их "перепрошивка" под российскую идентичность
Напомним
На временно оккупированные территории Украины прибыли сотни пропагандистов из рф, которые будут работать в детских лагерях. Их цель – уничтожение самоидентификации украинских детей через пропагандистские лекции и навязывание российских идеологем.
Ранее на временно оккупированных территориях россияне принудительно свезли школьников из украинских школ на псевдоисторический форум "Александровский стяг", где навязывали "величие рф" и искаженную историю.