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Оккупанты вывезли 49 украинских детей в липецк под видом образовательной программы - ЦНС

Киев • УНН

 • 168 просмотра

49 украинских школьников из Херсонской области вывезли в липецк под видом образовательной программы. Дети участвуют в "мастер-классах" и лекциях, что имеет целью их ассимиляцию.

Оккупанты вывезли 49 украинских детей в липецк под видом образовательной программы - ЦНС

49 украинских школьников из временно оккупированной Херсонщины вывезли в липецк, рф. Это произошло под видом образовательной программы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Подробности

На временно оккупированной Херсонщине 49 украинских школьников вывезли в липецк (рф) под видом образовательной программы. Дети из 16 сел и нескольких городов области участвуют в "мастер-классах", концертах и лекциях в местном педуниверситете.

Все это происходит под патронатом "минпросвещения рф" и путинского "движения первых". Главная цель — ассимиляция украинских детей, их "перепрошивка" под российскую идентичность

- говорится в сообщении.

Напомним

На временно оккупированные территории Украины прибыли сотни пропагандистов из рф, которые будут работать в детских лагерях. Их цель – уничтожение самоидентификации украинских детей через пропагандистские лекции и навязывание российских идеологем.

Ранее на временно оккупированных территориях россияне принудительно свезли школьников из украинских школ на псевдоисторический форум "Александровский стяг", где навязывали "величие рф" и искаженную историю.

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Херсонская область