Оккупанты вывезли 49 украинских детей в липецк под видом образовательной программы - ЦНС

49 украинских школьников из временно оккупированной Херсонщины вывезли в липецк, рф. Это произошло под видом образовательной программы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

На временно оккупированной Херсонщине 49 украинских школьников вывезли в липецк (рф) под видом образовательной программы. Дети из 16 сел и нескольких городов области участвуют в "мастер-классах", концертах и лекциях в местном педуниверситете.

Все это происходит под патронатом "минпросвещения рф" и путинского "движения первых". Главная цель — ассимиляция украинских детей, их "перепрошивка" под российскую идентичность