Окупанти вранці атакували Запорізьку область: є пошкодження
Київ • УНН
Загарбники обстріляли Запорізький район, пошкодивши приватні будинки. За попередніми даними, жертв серед мирного населення немає.
Сьогодні з самого ранку окупаційні військові розпочали атаки на Запорізьку область. Попередньо, ніхто з людей не постраждав. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Унаслідок обстрілів сталося влучання у Запорізькому районі, де вибухова хвиля та уламки пошкодили вікна, фасад і дах приватних будинків.
На щастя, за попередньою інформацією, внаслідок атаки жодна людина не постраждала.
Терористи за добу 493 рази обстріляли Запорізьку область 04.10.24, 07:15 • 38043 перегляди