Окупанти вранці атакували Запорізьку область: є пошкодження

Сьогодні з самого ранку окупаційні військові розпочали атаки на Запорізьку область. Попередньо, ніхто з людей не постраждав. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Унаслідок обстрілів сталося влучання у Запорізькому районі, де вибухова хвиля та уламки пошкодили вікна, фасад і дах приватних будинків.

На щастя, за попередньою інформацією, внаслідок атаки жодна людина не постраждала.

Терористи за добу 493 рази обстріляли Запорізьку область