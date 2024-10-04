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Окупанти вранці атакували Запорізьку область: є пошкодження

Київ • УНН

 • 40297 перегляди

Загарбники обстріляли Запорізький район, пошкодивши приватні будинки. За попередніми даними, жертв серед мирного населення немає.

Сьогодні з самого ранку окупаційні військові розпочали атаки на Запорізьку область. Попередньо, ніхто з людей не постраждав. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Унаслідок обстрілів сталося влучання у Запорізькому районі, де вибухова хвиля та уламки пошкодили вікна, фасад і дах приватних будинків.

На щастя, за попередньою інформацією, внаслідок атаки жодна людина не постраждала.

Терористи за добу 493 рази обстріляли Запорізьку область 04.10.24, 07:15 • 38043 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
ivan-fedorov-politykІван Федоров
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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