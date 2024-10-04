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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты утром атаковали Запорожскую область: есть повреждения

Оккупанты утром атаковали Запорожскую область: есть повреждения

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 04:50  •  1901 просмотра

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Захватчики обстреляли Запорожский район, повредив частные дома. По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет.

Сегодня с самого утра оккупационные военные начали атаки на Запорожскую область. Предварительно, никто из людей не пострадал. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В результате обстрелов произошло попадание в Запорожском районе, где взрывная волна и осколки повредили окна, фасад и крышу частных домов.

К счастью, по предварительной информации, в результате атаки ни один человек не пострадал.

Террористы за сутки 493 раза обстреляли Запорожскую область4 октября 2024, 04:15 • 5034 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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