Окупанти обстріляли сім населених пунктів, поцілили в оселі та соціальну інфраструктуру: наслідки обстрілів Донеччини

8 січня на Донеччині ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Курахове, селища Гродівка, Желанне, села Бердичі, Переїзне і Верхньокам'янське. Пошкоджено оселі та соціальна інфраструктура. Про це повідомляє Донецька ОДА, пише УНН.

Покровський район. 1 людина загинула в Авдіївці. В Очеретинській громаді 1 людина поранена в Желанному, обстріляні Бердичі. У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, Костянтинівка і Катеринівка. У Гродівці ракетами пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку і дитсадок. У Кураховому під обстріли потрапив приватний сектор,