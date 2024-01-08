Окупанти обстріляли сім населених пунктів, поцілили в оселі та соціальну інфраструктуру: наслідки обстрілів Донеччини
Київ • УНН
російські обстріли пошкодили будинки та інфраструктуру в семи населених пунктах Донецької області, в результаті чого одна людина загинула і ще одна отримала поранення.
8 січня на Донеччині ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Курахове, селища Гродівка, Желанне, села Бердичі, Переїзне і Верхньокам'янське. Пошкоджено оселі та соціальна інфраструктура. Про це повідомляє Донецька ОДА, пише УНН.
Покровський район. 1 людина загинула в Авдіївці. В Очеретинській громаді 1 людина поранена в Желанному, обстріляні Бердичі. У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, Костянтинівка і Катеринівка. У Гродівці ракетами пошкоджено 10 приватних будинків, багатоповерхівку і дитсадок. У Кураховому під обстріли потрапив приватний сектор,
Деталі
Краматорський район. Торське Лиманської громади зазнало 5 обстрілів — без жертв.
Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку. У Сіверську пошкоджено багатоповерхівку. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам'янське.
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