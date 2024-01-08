Оккупанты обстреляли семь населенных пунктов, попали в дома и социальную инфраструктуру: последствия обстрелов Донетчины

8 января в Донецкой области враг накрыл огнем города Авдеевка, Курахово, поселки Гродовка, Желанное, села Бердичи, Переездное и Верхнекаменское. Повреждены дома и социальная инфраструктура. Об этом сообщает Донецкая ОГА, пишет УНН.

Покровский район. 1 человек погиб в Авдеевке. В Очеретинской громаде 1 человек ранен в Желанном, обстреляны Бердичи. В Марьинской громаде под огнем Красногоровка, Константиновка и Екатериновка. В Гродовке ракетами повреждены 10 частных домов, многоэтажка и детсад. В Курахово под обстрелы попал частный сектор, - говорится в сообщении.

Детали

Краматорский район. Торское Лиманской громады подверглось 5 обстрелам - без жертв.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены частный дом и многоэтажка. В Северске повреждена многоэтажка. В Звановской громаде обстреляны Переездное и Верхнекаменское.

Напомним

В Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск в течение 7 января погиб один человек в Авдеевке, еще один в области - получил ранения.

В результате ракетной атаки на Харьков повреждены предприятие и учебное заведение, в городе Змиев еще один человек остается под завалами - ОВА