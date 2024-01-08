Одна людина загинула, ще одна поранена на Донеччині за добу від ворожих обстрілів
Київ • УНН
Один загиблий, ще один поранений в Донецькій області внаслідок російських обстрілів.
На Донеччині від обстрілів з боку російських військ протягом 7 січня загинула одна людина в Авдіївці, ще одна в області - отримала поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За 7 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Авдіївці. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення
Крім того, вдалося встановити інформацію щодо ще однієї людини, пораненої в Авдіївці раніше.
Доповнення
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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