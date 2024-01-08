Один человек погиб, еще один ранен в Донецкой области за сутки от вражеских обстрелов

В Донецкой области от обстрелов со стороны российских войск в течение 7 января погиб один человек в Авдеевке, еще один в области - получил ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 7 января россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Авдеевке. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения - написал Филашкин в Telegram.

Кроме того, удалось установить информацию относительно еще одного человека, раненого в Авдеевке ранее.

Дополнение

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

В результате ракетной атаки на Харьков повреждены предприятие и учебное заведение, в городе Змиев еще один человек остается под завалами - ОВА