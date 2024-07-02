Окупанти обстріляли Херсон "Градами": ЗМІ показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська обстріляли місто Херсон з установок "Град", спричинивши пожежі та пошкодження житлових будинків, навчальних закладів та лікарні.
Армія рф обстріляла Херсон "Градами", місто - в диму, передає УНН із посиланням на FREEДОМ.
За даними FREEДОМ, один із міських парків після російської атаки повністю згорів.
Нагадаємо
Вночі російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя вдарили по Центральному району Херсона.
Під ворожим обстрілом опинились житлові будинки, заклади освіти, лікарня.