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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3304 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Окупанти атакували комунальників у Херсоні: є постраждалі

Київ • УНН

 • 20483 перегляди

У Дніпровському районі Херсона російські безпілотники атакували працівників комунального підприємства, є постраждалі.

Окупанти атакували комунальників у Херсоні: є постраждалі

У Дніпровському районі Херсона російські безпілотники атакували комунальників, постраждало 5 людей. А згодом стало відомо про ще одного постраждалого сьогодні, а також про одного пораненого напередодні. Про це повідомили у суботу у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

окупанти вдруге за два дні атакували комунальників у Херсоні. У Дніпровському районі під удар безпілотників потрапили працівники комунального підприємства. П’ятеро людей постраждали. Це - чоловіки 21, 48, 53 та 58 років, а також 42-річна жінка. Усіх потерпілих шпиталізували до лікарні з вибуховими травмами та контузіями. Медики надають їм всю необхідну допомогу

- повідомили в ОВА.

Також до лікарні, за даними ОВА, звернувся 60-річний херсонець, який постраждав внаслідок скидання вибухівки з дрона. У момент удару він перебував біля магазину у Дніпровському районі. Він дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. Нині медики надають йому необхідну допомогу.

Окрім того, меддопомога знадобилась ще одному жителю Херсона. 30-річний чоловік постраждав через атаку ворожого БпЛА вчора близько п’ятої години вечора. У нього діагностували вибухову травму та контузію. Лікарі надали йому необхідну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування, зазначили в ОВА.

Окупанти чітко бачать, що саме вони атакують: Херсонська ОВА про атаку на швидку в Станіславі18.10.24, 13:21 • 15816 переглядiв

Юлія Шрамко

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