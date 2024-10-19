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Оккупанты атаковали коммунальщиков в Херсоне: есть пострадавшие

Оккупанты атаковали коммунальщиков в Херсоне: есть пострадавшие

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 11:15  •  6605 просмотра

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В Днепровском районе Херсона российские беспилотники атаковали работников коммунального предприятия, есть пострадавшие.

В Днепровском районе Херсона российские беспилотники атаковали коммунальщиков, пострадали 5 человек. А позже стало известно о еще одном пострадавшем сегодня, а также об одном раненом накануне. Об этом сообщили в субботу в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

оккупанты второй раз за два дня атаковали коммунальщиков в Херсоне. В Днепровском районе под удар беспилотников попали работники коммунального предприятия. Пять человек пострадали. Это - мужчины 21, 48, 53 и 58 лет, а также 42-летняя женщина. Всех пострадавших госпитализировали в больницу со взрывными травмами и контузиями. Медики оказывают им всю необходимую помощь

- сообщили в ОВА.

Также в больницу, по данным ОВА, обратился 60-летний херсонец, который пострадал в результате сброса взрывчатки с дрона. В момент удара он находился возле магазина в Днепровском районе. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Кроме того, медпомощь понадобилась еще одному жителю Херсона. 30-летний мужчина пострадал из-за атаки вражеского БПЛА вчера около пяти часов вечера. У него диагностировали взрывную травму и контузию. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение, отметили в ОВА.

Оккупанты четко видят, что именно они атакуют: Херсонская ОВА об атаке на скорую в Станиславе18 октября 2024, 10:21 • 13973 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон