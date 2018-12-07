Окупанти зосередили обстріли на донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська вже тричі обстріляли позиції Збройних сил України (ЗСУ) у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"З опівночі, станом на 12:00, у районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано 3 прицільні ворожі обстріли. Усі вони відбулися на донецькому напрямку", - зазначив він.
За його словами, з 3:30 протягом майже години окупанти застосовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю в районі Тарамчука. Українські військові вели адекватний вогонь у відповідь із чергових вогневих засобів.
Окрім того, сьогодні зранку ворог обстріляв позиції українських ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів поблизу населених пунктів Піски та Гнутове.
При цьому речник Міноборони зазначив, що втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби серед Українських військових немає.
Нагадаємо, незаконні збройні формування вчора, 6 грудня, здійснили три обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі.