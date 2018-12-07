Оккупанты сосредоточили обстрелы на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска уже трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Начиная с полуночи, по состоянию на 12:00, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии России на территории Донецкой и Луганской областей подразделениями Объединенных сил зафиксировано 3 прицельных враждебных обстрела. Все они произошли на донецком направлении", - отметил он.
По его словам, с 3:30 в течение почти часа оккупанты применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие в районе Тарамчука. Украинские военные вели адекватный огонь с дежурных огневых средств.
Кроме того, сегодня утром враг обстрелял позиции украинских ВСУ с ручных противотанковых гранатометов вблизи населенных пунктов Пески и Гнутово.
При этом представитель Минобороны отметил, что потери в результате боевых действий с начала текущих суток среди украинских военных нет.
Напомним, незаконные вооруженные формирования вчера, 6 декабря, три раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.