Бойовики тричі обстріляли українських військових на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Незаконні збройні формування сьогодні здійснили три обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу ООС.
“Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами... Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил сьогодні, 6 грудня, не допущено”, — зазначається у повідомленні.
Зокрема, як розповіли у штабі, сьогодні бойовики з мінометів 82 мм обстріляли наші позиції біля Новотошківського на Луганщині, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу Лебединського.
Зазначимо, сьогодні з ночі і до 12 години на Донбасі не пролунало жодного пострілу з боку НЗФ.
Водночас, минулої доби, було зафіксовано 15 обстрілів позицій Об’єднаних сил.