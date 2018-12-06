ООС: бойовики здійснили 15 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. 5 грудня, ситуація в районі проведення операції мала ознаки до загострення на Попаснянському напрямку, проте, залишається цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У шести випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики: “вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, поблизу населеного пункту Опитне, ворог обстріляв опорні пункти Об’єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, та, п’ять разів протягом доби, відкривав вогонь неподалік хутора Вільного з мінометів калібру 82 мм. У цьому районі загарбники також застосували зенітну установку ЗУ-23-2 та, двічі, протитанкові керовані ракети. Упродовж минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій ще й на підступах до населених пунктів Піски, Тарамчук, Новомихайлівка, Красногорівка, Чермалик та Гнутове. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не вівся”.
У ході бойових дій, поранено одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил.
“Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв. За даними розвідки, 5 грудня, трьох окупантів знищено та ще двох — поранено”, — повідомили у прес-центрі ООС.