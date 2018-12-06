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ООС: боевики совершили 15 обстрелов позиций украинских военных

Киев • УНН

 • 11711 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. 5 декабря ситуация в районе проведения операции имела признаки к обострению на Попаснянском направлении, однако, остается полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. В шести случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

ООС: боевики совершили 15 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики: “вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи населенного пункта Опытное, враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, и, пять раз в сутки, открывал огонь возле хутора Свободного из минометов калибра 82 мм. В этом районе захватчики также применили зенитную установку ЗУ-23-2 и, дважды, противотанковые управляемые ракеты. За прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций еще на подступах к населенным пунктам Пески, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Чермалык и Гнутово. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся”.

В ходе боевых действий, ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.

“С начала этого периода противник огневой активности не проявлял. По данным разведки, 5 декабря, трех оккупантов уничтожено и еще двух — ранены”, — сообщили в пресс-центре ООС.

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