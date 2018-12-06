Боевики трижды обстреляли украинских военных на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Незаконные вооруженные формирования сегодня совершили три обстрелы позиций Объединенных сил на Донбассе, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба ООС.
"В течение суток, российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями ... Потерь среди военнослужащих Объединенных сил сегодня, 6 декабря, не допущено", - отмечается в сообщении.
В частности, как рассказали в штабе, сегодня боевики из минометов 82 мм обстреляли наши позиции у Новотошковского в Луганской области, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Лебединского.
Отметим, сегодня с ночи и до 12:00 на Донбассе не прозвучало ни одного выстрела со стороны НЗФ.
В то же время, за минувшие сутки было зафиксировано 15 обстрелов позиций Объединенных сил.