До обіду на Донбасі не було жодного ворожого обстрілу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Незаконні збройні формування з початку доби і до 12 години не здійснили жодного обстрілу позицій Об’єднаних сил на Донбасі. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"З початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил не зафіксовано поки що жодного ворожого обстрілу, втрат у лавах Збройних сил України немає", - розповів Мотузяник.
За його словами, наразі ситуація залишається стабільною та цілком контрольованою українськими підрозділами.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 15 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. У шести випадках противник застосував озброєння, заборонене мінськими угодами.