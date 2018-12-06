До обеда на Донбассе не было ни одного вражеского обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Незаконные вооруженные формирования с начала суток и до 12:00 не осуществили ни одного обстрела позиций Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано пока ни одного вражеского обстрела, потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет", - рассказал Мотузяник.
По его словам, сейчас ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинским подразделениями.
Напомним, за минувшие сутки боевики 15 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. В шести случаях противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.