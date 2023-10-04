Окупанти знову обстріляли Херсонщину, є постраждалий

Цитата

«Окупаційні війська обстріляли Садове. Попередньо, постраждав 65-річний чоловік, котрий знаходився на подвірʼї оселі», - йдеться в повідомленні ОВА у Telegram.

Доповнення

Російські окупанти минулої доби, 3 жовтня, здійснили 100 обстрілів по населеним пунктам Херсонської області, випустивши 699 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БМП-2, авіації, БПЛА. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.