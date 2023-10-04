Оккупанты снова обстреляли Херсонскую область, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Российские оккупанты обстреляли Садовое в Херсонской области. Предварительно, пострадал 65-летний мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОГА (ОВА).
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«Оккупационные войска обстреляли Садовое. Предварительно, пострадал 65-летний мужчина, который находился во дворе дома», - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Дополнения
Российские оккупанты за прошедшие сутки, 3 октября, совершили 100 обстрелов по населенным пунктам Херсонской области, выпустив 699 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП-2, авиации, БПЛА. В результате вражеских атак один человек погиб, еще 16 получили ранения.