Окупанти знищили склад МХП з продукцією на 230 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. 12 березня о 3:50 в н.п. Квітневе (Київська область) після обстрілів військових сил окупантів сталася пожежа на складі, де зберігалася заморожена продукція МХП. Співробітники складу не постраждали, повідомляють у компанії, передає УНН.
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"Внаслідок пожежі знищено продукцію МХП на суму близько 230 млн грн. Це найбільший склад України для зберігання замороженої продукції. Крім МХП, ним також користувалися великі торгівельні мережі. Це вже не перший склад продуктів харчування навколо Києва, зруйнований окупантами за останні кілька днів. Ворог атакує продовольчу безпеку України", - розповіли в МХП.
Деталі
Разом з тим в МХП зауважили, що кожен співробітник компанії докладе максимум зусиль для забезпечення українців продуктами харчування.
"Віримо в Україну і наші Збройні Сили!" - наголосили в компанії.
Довідка
МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба").