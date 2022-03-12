Оккупанты уничтожили склад МХП с продукцией на 230 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. 12 марта в 3:50 в н.п. Квитневое (Киевская область) после обстрелов военных сил оккупантов произошел пожар на складе, где хранилась замороженная продукция МХП. Сотрудники склада не пострадали, сообщают в компании, передает УНН.
Цитата
"В результате пожара уничтожено продукцию МХП на сумму около 230 млн грн. Это самый большой склад Украины для хранения замороженной продукции. Кроме МХП, им также пользовались крупные торговые сети. Это уже не первый склад продуктов питания вокруг Киева, разрушенный оккупантами за последние несколько дней. Враг атакует продовольственную безопасность Украины", - рассказали в МХП.
Детали
Вместе с тем в МХП заметили, что каждый сотрудник компании приложит максимум усилий для обеспечения украинцев продуктами питания.
"Верим в Украину и наши Вооруженные Силы!" - подчеркнули в компании.
Справка
МХП - ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба").