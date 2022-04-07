Окупанти здійснюють артилерійські обстріли Харкова та примусово вивозять людей з Маріуполя – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські окупанти надалі здійснюють артилерійські обстріли Харкова та примусово вивозять населення міста Маріуполя в тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей. Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу, пише УНН.
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"Продовжуються активні дії російських військ на Слобожанському, Донецькому, Південнобузькому та Таврійському напрямках. Зокрема на Слобожанщині противник надалі здійснює артилерійські обстріли міста Харків", - сказав Мотузяник.
Деталі
За його словами, на Донецькому та Луганському напрямках не припиняються ворожі артилерійські обстріли населеного пункту Попосна з метою завдання вогневого ураження підрозділам ЗСУ та відновлення наступу на Рубіжне, Нижнє та селище Новобахмутівка.
"Також окупанти намагалися прорвати оборону українських військ в районі Новотошківського, проте безуспішно", - зазначив Мотузяник.
Він повідомив, що на Південнобузькому напрямку ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів та відновлює боєздатність підрозділів.
"Росіяни продовжують жорсткі фільтраційні заходи на тимчасово окупованих територіях в Херсонській області. Чинять насильницькі дії стосовно цивільного населення. Здійснюють примусове вивезення населення міста Маріуполя в тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей", - розповів Мотузяник.
Також він повідомив про ситуацію в Чорноморській та Азовській операційних зонах.
"Корабельне угрупування окупантів блокує судноплавство в українській морській економічній зоні та намагається стежити за діяльністю ЗСУ у північно-західній частині Чорного моря. На фоні зосередження корабельного складу військово-морського флоту росії в районі на південь від порту Маріуполь зберігається ймовірність продовження артилерійських обстрілів приморської зони міста", - сказав Мотузяник.
Доповнення
Окупанти примусово вивозять на територію рф з України жінок та дітей. Денісова закликала світ відреагувати на викрадення українців посиленням санкцій.
Додамо
Мотузяник повідомляв, що зберігається ймовірність залучення збройних сил білорусі до війни проти України.