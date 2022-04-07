Оккупанты осуществляют артиллерийские обстрелы Харькова и принудительно вывозят людей из Мариуполя - Минобороны

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"Продолжаются активные действия российских войск на Слобожанском, Донецком, Южнобугском и Таврическом направлениях. В частности на Слобожанском противник в дальнейшем осуществляет артиллерийские обстрелы города Харьков", - сказал Мотузяник.

Детали

По его словам, на Донецком и Луганском направлениях не прекращаются вражеские артиллерийские обстрелы населенного пункта Попосная с целью нанесения огневого поражения подразделениям ВСУ и восстановление наступления на Рубежное, Нижнее и поселок Новобахмутовка.

"Также оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в районе Новотошкивского, однако безуспешно", - отметил Мотузяник.

Он сообщил, что на Южнобугском направлении враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей и восстанавливает боеспособность подразделений.

"Русские продолжают жесткие фильтрационные меры на временно оккупированных территориях в Херсонской области. Совершают насильственные действия в отношении гражданского населения. Осуществляют принудительный вывоз населения города Мариуполя во временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей", - рассказал Мотузяник.

Также он сообщил о ситуации в Черноморской и Азовской операционных зонах.

"Корабельные группировки оккупантов блокирует судоходство в украинской морской экономической зоне и пытаются следить за деятельностью ВСУ в северо-западной части Черного моря. На фоне сосредоточения корабельного состава военно-морского флота россии в районе к югу от порта Мариуполь сохраняется вероятность продолжения артиллерийских обстрелов приморской зоны города", - сказал Мотузяник.

Дополнение

Оккупанты принудительно вывозят на территорию рф из Украины женщин и детей. Денисова призвала мир отреагировать на похищение украинцев ужесточением санкций.

Добавим

Мотузяник сообщал, что сохраняется вероятность привлечения вооруженных сил беларуси до войны против Украины.