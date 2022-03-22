Окупанти примусово вивозять на територію рф з України жінок та дітей: Денісова закликала світ відреагувати на викрадення українців посиленням санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Окупанти примусово вивозять з тимчасово окупованих ворогом територій Донецької та Луганської областей жінок та дітей на територію російської федерації. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.
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“У населених пунктах, в які заходять рашистські війська, для мешканців організовуються так звані "гуманітарні коридори" для вивезення до країни-агресора. Жінок, дітей, літніх людей обшукують, відбирають українські документи, телефони та відправляють до прикордонних областей рф. Там їх розміщують у концентраційних таборах з подальшим переміщенням до депресивних регіонів Росії на поселення”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Наголошується, що люди залишилися без засобів зв’язку з рідними, часто не мають не мають їжі, предметів першої необхідності. Наразі даних про кількість вивезених осіб немає.
Однак, додає Денісова, рашистська преса, схильна до викривлення реальності у бік перебільшення загарбницьких досягнень, зазначає про 206 тисяч переселенців з Донбасу.
“Можемо припустити наявність тисяч примусово вивезених дончан та луганчан з окупованих територій. Намагання рашистів створити подібні "гуманітарні кордони" до країни-окупанта фіксувались і в Харківській, Чернігівській, Сумській та Київській областях. Доля примусово вивезених людей досі невідома”, - додає омбудсмен.
Такі дії держави-агресора кваліфікуються як викрадення людей, що являється військовим злочином та прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.
“Звертаюсь до міжнародної спільноти врахувати терористичну діяльність військ держави-агресора при визначенні меж санкційного тиску на РФ. Закликаю громадян України, не довіряйте окупантам! Для евакуації використовуйте виключно офіційно погоджені гуманітарні коридори, оголошені на сторінках органів влади України”, - резюмувала Денісова.
Додамо
Російські окупанти вивезли з тимчасово окупованих територій України до рф 2389 дітей.
Через збройну агресію рф в Україні загинуло 117 дітей, понад 155 поранені.