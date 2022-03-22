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Оккупанты принудительно вывозят на территорию рф из Украины женщин и детей: Денисова призвала мир отреагировать на похищение украинцев усилением санкций

Киев • УНН

 • 122096 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Оккупанты принудительно вывозят из временно оккупированных врагом территорий Донецкой и Луганской областей женщин и детей на территорию российской федерации. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.

Цитата

“В населенных пунктах, в которые заходят рашистские войска, для жителей организуются так называемые "гуманитарные коридоры" для вывоза в страну-агрессора. Женщин, детей, пожилых людей обыскивают, отбирают украинские документы, телефоны и отправляют в приграничные области рф. Там их размещают в концентрационных лагерях с последующим перемещением в депрессивные регионы России на поселения”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что люди остались без средств связи с родными, часто не имеют еды, предметов первой необходимости. Сейчас данных о количестве вывезенных лиц нет.

Однако, добавляет Денисова, рашистская пресса, склонная к искажению реальности в сторону преувеличения захватнических достижений, сообщает о 206 тысячах переселенцев из Донбасса.

“Можем предположить наличие тысяч принудительно вывезенных дончан и луганчан с оккупированных территорий. Попытки рашистов создать подобные "гуманитарные границы" страны-оккупанта фиксировались и в Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областях. Судьба принудительно вывезенных людей до сих пор неизвестна", - добавляет омбудсмен.

Такие действия государства-агрессора квалифицируются как похищение людей, что является военным преступлением и прямым нарушением статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.

“Обращаюсь к международному сообществу учесть террористическую деятельность войск государства-агрессора при определении границ санкционного давления на РФ. Призываю граждан Украины, не доверяйте оккупантам! Для эвакуации используйте исключительно официально согласованные гуманитарные коридоры, объявленные на страницах органов власти Украины”, - резюмировала Денисова.

Добавим

Российские оккупанты вывезли с временно оккупированных территорий Украины в рф 2389 детей.

Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибло 117 детей, более 155 ранены.

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