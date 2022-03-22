З початку війни в Україні загинули вже 117 дітей - Офіс Генпрокурора

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 52731 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 106012 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 139293 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 190483 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 185826 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 179120 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 153441 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 117305 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109903 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 321102 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 28571 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 34055 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

23:29 • 20167 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 26447 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 21193 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 196278 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 321105 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 580202 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 522825 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 722420 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 55028 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 96162 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 123558 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 146379 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 159735 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

З початку війни в Україні загинули вже 117 дітей - Офіс Генпрокурора

З початку війни в Україні загинули вже 117 дітей - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 145671 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Через збройну агресію рф в Україні загинуло 117 дітей, понад 155 поранені. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Цитата

"Станом на ранок 22 березня 2022 року загинуло 117 дітей, більше 155 поранено. Найбільше постраждало дітей у Київській - 58, Харківській - 40, Чернігівській - 31, Донецькій - 30, Миколаївський - 24, місті Києві - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 і Сумській - 14 областях", - йдеться у повідомленні.

Деталі

На Харківщині російський танк розстріляв авто, де перебувала сім'я з двома дітьми. Родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором, але марно. Батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення.

Внаслідок обстрілу села Костянтинівка Миколаївського району Миколаївської області на території СТ "Південний Буг" зруйновано будинки, під їх завалами виявлено обгорілі тіла 3 осіб, серед яких 7-річна дитина.

21 березня 2022 року окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми з Маріуполя. Чотири дитини доставлені до лікарні. Троє дітей потрапили під обстріл в Пологівському районі Запорізької області, ще одна дитина – в с. Каменському. Двоє дітей в тяжкому стані.

Доповнення

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 548 закладів освіти, 72 з яких зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в місті Києві. Крім того, зазнали руйнувань більше 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки, вказали в ОГП.

Ці дані не є остаточними, з огляду на відсутність можливості огляду місць обстрілу в місцях, де ведуться активні бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$84,565.50
Золото
$3,154.39
Tesla
$268.93
Brent
$74.52
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.30