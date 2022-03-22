С начала войны в Украине погибли уже 117 детей - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Из-за вооруженной агрессии рф в Украине погибло 117 детей, более 155 ранены. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
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"По состоянию на утро 22 марта 2022 года погибло 117 детей, более 155 ранены. Больше всего пострадало детей в Киевской - 58, Харьковской - 40, Черниговской - 31, Донецкой - 30, Николаевский - 24, городе Киеве - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях", - говорится в сообщении.
Детали
В Харьковской области российский танк расстрелял автомобіль, где находилась семья с двумя детьми. Семья кричала, что они гражданские, махали белым флагом, но тщетно. Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранения.
В результате обстрела села Константиновка Николаевского района Николаевской области на территории СТ "Южный Буг" разрушены дома, под их завалами обнаружены обгоревшие тела 3 человек, среди которых 7-летний ребенок.
21 марта 2022 года оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы с детьми из Мариуполя. Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в Пологовском районе Запорожской области, еще один ребенок - в селе Каменском. Двое детей в тяжелом состоянии.
Дополнение
В результате бомбардировок и обстрелов повреждены 548 учебных заведений, 72 из которых разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в городе Киеве. Кроме того, подверглись разрушениям более 40 учреждений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки, указали в ОГП.
Эти данные не являются окончательными, учитывая отсутствие возможности осмотра мест обстрела в местах, где ведутся активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях.