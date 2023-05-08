Окупанти здійснили близько 30 атак на чотирьох напрямках - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - ворог здійснив близько 30 атак. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Цитата
«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - ворог здійснив близько 30 атак. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.
«Тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Іванівського та Часового Яру. Завдав авіаударів по районах Богданівки, Бахмута та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області», - зазначається в повідомленні.
Генштаб повідомляє також, що на Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав. Обстріляв Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївку, Сєверне, Водяне, Первомайське та Нетайлове Донецької області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Привиди" працюють: Генштаб ЗСУ показав, як захисники за ніч знищили 10 окупантів
«На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. В той же час, ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що на Лиманському напрямку противник намагається знайти слабкі місця у нашій обороні.
«Вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське і Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка Луганської області та Ямполівка і Спірне Донецької області», - інформує Генштаб.