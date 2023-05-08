Оккупанты совершили около 30 атак на четырех направлениях - Генштаб

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – враг совершил около 30 атак. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

«Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – враг совершил около 30 атак. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

«Продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия по направлениям Ивановского и Временного Яра. Нанес авиаудары по районам Богдановки, Бахмута и Предтечино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области», - отмечается в сообщении.

Генштаб сообщает также, что на Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевку, Северное, Водяное, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

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«На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. В то же время, вражеские обстрелы подверглись также Георгиевке и Победе Донецкой области», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в Лиманском направлении противник пытается найти слабые места в нашей обороне.

«Вел наступательные действия в направлении Белогоровки, успеха не имел. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Белогоровке Луганской области и Ямполевке и Спорному Донецкой области», - информирует Генштаб.

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