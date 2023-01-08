Окупанти завдали удари по одному з населених пунктів Куцурубської громади - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Вчора, 7 січня, ворог завдавав артилерійських ударів по одному з населених пунктів Куцурубської громади. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Вчора, 7 січня, орієнтовно о 13:29, ворог завдавав артилерійських ударів по одному з населених пунктів Куцурубської громади. Пошкоджено житлові будівлі.
Постраждалих немає.
“У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно”, — зазначив Кім.
Нагадаємо
6 січня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.