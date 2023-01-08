Оккупанты нанесли удары по одному из населенных пунктов Куцурубской громады - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Вчера, 7 января, враг наносил артиллерийские удары по одному из населенных пунктов Куцурубской громады. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Вчера, 7 января, ориентировочно в 13:29, враг наносил артиллерийские удары по одному из населенных пунктов Куцурубской громады. Повреждены жилые здания.
Пострадавших нет.
“В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно”, — отметил Ким.
Напомним
6 января враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады.