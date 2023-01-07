Окупанти завдали удари по акваторії Очаківської громади - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Вчора, 6 січня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Вчора, 6 січня, о 10:20 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
"У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - зазначив Кім.
Нагадаємо
У новорічну ніч обстрілів російських окупантів зазнала Миколаївська область.