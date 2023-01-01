росіяни вдарили по Миколаївщині у новорічну ніч - ОВА

Деталі

За даними Кіма, ситуація в області виглядає на ранок наступним чином:



Миколаїв. Учора, 31 грудня, о 14:00 Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу. Зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще 12 житлових будинків та три навчальні заклади. Також сталася пожежа на території гаражного кооперативу. Пошкоджено близько 20 гаражів. Займання оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Внаслідок обстрілу постраждало семеро людей.

зазнав ворожого ракетного обстрілу. Зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще 12 житлових будинків та три навчальні заклади. Також сталася пожежа на території гаражного кооперативу. Пошкоджено близько 20 гаражів. Займання оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Внаслідок обстрілу постраждало семеро людей.

Миколаївський район:





Учора, 31 грудня, о 23:34 та сьогодні, 1 січня, з 4:10 ворог завдавав ударів по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади . Частково зруйновано та пошкоджено житлові та багатоповерховий будинки, підприємство, зафіксовано чотири пожежі. Наслідки обстрілу уточнюються. Постраждалих немає.

. Частково зруйновано та пошкоджено житлові та багатоповерховий будинки, підприємство, зафіксовано чотири пожежі. Наслідки обстрілу уточнюються. Постраждалих немає. Також зранку, 1 січня, о 4:50 під ворожими обстрілами був населений пункт Куцурубської громади . Пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

. Пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

За інформацією повітряного командування "Південь", учора, 31 грудня, з 22:00 по 23:30, силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною знищено сім ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136".

У Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

У новорічну ніч армія рф атакувала Україну дронами-камікадзе, протиповітряною обороною знищено 45 "Шахедів", запущених ворогом.