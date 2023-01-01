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россияне ударили по Николаевской области в новогоднюю ночь - ОВА

россияне ударили по Николаевской области в новогоднюю ночь - ОВА

Киев • УНН

 • 443642 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В новогоднюю ночь обстрелам российских оккупантов подверглась Николаевская область. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в воскресенье, 1 января, в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Кима, ситуация в области выглядит на утро следующим образом:

  • Николаев. Вчера, 31 декабря, в 14:00 Николаев подвергся вражескому ракетному обстрелу. Разрушены два жилых дома, повреждены еще 12 жилых домов и три учебных заведения. Также произошел пожар на территории гаражного кооператива. Повреждены около 20 гаражей. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. В результате обстрела пострадали семь человек.
  • Николаевский район:
  • Вчера, 31 декабря, в 23:34 и сегодня, 1 января, с 4:10 враг наносил удары по портовой зоне и населенному пункту Очаковской громады. Частично разрушены и повреждены жилые и многоэтажные дома, предприятие, зафиксировано четыре пожара. Последствия обстрелов уточняются. Пострадавших нет.
  • Также утром, 1 января, в 4:50 под вражескими обстрелами был населенный пункт Куцурубской громады. Поврежден жилой дом. Пострадавших нет.

По информации воздушного командования "Юг", вчера, 31 декабря, с 22:00 по 23:30, силами и средствами противовоздушной обороны над Николаевской областью уничтожены семь вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".

В Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

В новогоднюю ночь армия рф атаковала Украину дронами-камикадзе, противовоздушной обороной уничтожено 45 "Шахедов", запущенных врагом.

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