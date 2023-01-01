россияне ударили по Николаевской области в новогоднюю ночь - ОВА

Детали

По данным Кима, ситуация в области выглядит на утро следующим образом:



Николаев. Вчера, 31 декабря, в 14:00 Николаев подвергся вражескому ракетному обстрелу. Разрушены два жилых дома, повреждены еще 12 жилых домов и три учебных заведения. Также произошел пожар на территории гаражного кооператива. Повреждены около 20 гаражей. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. В результате обстрела пострадали семь человек.

подвергся вражескому ракетному обстрелу. Разрушены два жилых дома, повреждены еще 12 жилых домов и три учебных заведения. Также произошел пожар на территории гаражного кооператива. Повреждены около 20 гаражей. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. В результате обстрела пострадали семь человек.

Николаевский район:





Вчера, 31 декабря, в 23:34 и сегодня, 1 января, с 4:10 враг наносил удары по портовой зоне и населенному пункту Очаковской громады . Частично разрушены и повреждены жилые и многоэтажные дома, предприятие, зафиксировано четыре пожара. Последствия обстрелов уточняются. Пострадавших нет.

. Частично разрушены и повреждены жилые и многоэтажные дома, предприятие, зафиксировано четыре пожара. Последствия обстрелов уточняются. Пострадавших нет. Также утром, 1 января, в 4:50 под вражескими обстрелами был населенный пункт Куцурубской громады . Поврежден жилой дом. Пострадавших нет.

. Поврежден жилой дом. Пострадавших нет.

По информации воздушного командования "Юг", вчера, 31 декабря, с 22:00 по 23:30, силами и средствами противовоздушной обороны над Николаевской областью уничтожены семь вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".

В Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

В новогоднюю ночь армия рф атаковала Украину дронами-камикадзе, противовоздушной обороной уничтожено 45 "Шахедов", запущенных врагом.