Оккупанты нанесли удары по акватории Очаковской громады - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Вчера, 6 января враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
Вчера, 6 января, в 10:20 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
"В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - отметил Ким.
Напомним
В новогоднюю ночь обстрелам российских оккупантов подверглась Николаевская область.