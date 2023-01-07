Оккупанты нанесли удары по акватории Очаковской громады - Ким

Детали

Вчера, 6 января, в 10:20 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

"В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - отметил Ким.

Напомним

В новогоднюю ночь обстрелам российских оккупантов подверглась Николаевская область.