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Окупанти завдали чотирьох ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні - Генштаб

Окупанти завдали чотирьох ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», - йдеться в повідомленні.

Додамо

Повідомляється, що для завдання ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використав ЗРК С-300.

«На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено», - зазначається в повідомленні.

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