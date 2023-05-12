Окупанти завдали чотирьох ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 26 авіаційних ударів по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що для завдання ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використав ЗРК С-300.
«На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено», - зазначається в повідомленні.
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