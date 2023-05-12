Росіяни обстріляли Костянтинівку. Поранено одну людину, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Російські окупанти обстріляли Костянтинівку зі смерчів та артилерії. Одна людина поранена, пошкоджено 28 приватних будинків. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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«Одна людина поранена внаслідок сьогоднішнього обстрілу Костянтинівки. Росіяни ударили по місту зі Смерчів та артилерії — пошкодили 28 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, крамницю та 2 газопроводи», - написав Кириленко.
Він наголосив, що Костянтинівка постійно під ворожим вогнем, тому залишатися там небезпечно.
Доповнення
Російські окупанти минулої доби і у ніч на 12 травня дроном-камікадзе, артилерією та "Градами" завдавали ударів по населених пунктах Донецької області на п'яти напрямках. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.