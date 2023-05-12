Россияне обстреляли Константиновку. Ранен один человек, есть разрушения

Цитата

«Один человек ранен в результате сегодняшнего обстрела Константиновки. Россияне ударили по городу из Смерчей и артиллерии — повредили 28 частных домов, 2 многоэтажки, магазин и 2 газопровода», - написал Кириленко.

Он отметил, что Константиновка постоянно под вражеским огнем, поэтому оставаться там опасно.

Дополнение

Российские оккупанты за прошедшие сутки и в ночь на 12 мая дроном-камикадзе, артиллерией и "Градами" наносили удары по населенным пунктам Донецкой области на пяти направлениях. Повреждены жилые дома и инфраструктура.