Россияне обстреляли Константиновку. Ранен один человек, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Российские оккупанты обстреляли Константиновку из смерчей и артиллерии. Один человек ранен, повреждены 28 частных домов. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
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«Один человек ранен в результате сегодняшнего обстрела Константиновки. Россияне ударили по городу из Смерчей и артиллерии — повредили 28 частных домов, 2 многоэтажки, магазин и 2 газопровода», - написал Кириленко.
Он отметил, что Константиновка постоянно под вражеским огнем, поэтому оставаться там опасно.
Дополнение
Российские оккупанты за прошедшие сутки и в ночь на 12 мая дроном-камикадзе, артиллерией и "Градами" наносили удары по населенным пунктам Донецкой области на пяти направлениях. Повреждены жилые дома и инфраструктура.