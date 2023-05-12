Оккупанты нанесли четыре ракетных и 26 авиационных ударов по Украине - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 26 авиационных ударов по Украине. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», - говорится в сообщении.
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Сообщается, что для нанесения ракетных ударов по Краматорску и Запорожью противник снова использовал ЗРК С-300.
«На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено», - отмечается в сообщении.
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