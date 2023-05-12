Оккупанты нанесли четыре ракетных и 26 авиационных ударов по Украине - Генштаб

Цитата

«В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», - говорится в сообщении.

Добавим

Сообщается, что для нанесения ракетных ударов по Краматорску и Запорожью противник снова использовал ЗРК С-300.

«На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено», - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне обстреляли Константиновку. Ранен один человек, есть разрушения