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Оккупанты нанесли четыре ракетных и 26 авиационных ударов по Украине - Генштаб

Киев • УНН

 • 898824 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 26 авиационных ударов по Украине. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«В течение суток противник нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», - говорится в сообщении.

Добавим

Сообщается, что для нанесения ракетных ударов по Краматорску и Запорожью противник снова использовал ЗРК С-300.

«На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено», - отмечается в сообщении.

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